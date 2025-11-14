СПРФ: россияне теряют 1 трлн рублей ежегодно из-за ценников в магазинах

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Уловки магазинов с ценниками ежегодно лишают россиян около 1 триллиона рублей. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на Союз потребителей России (СПРФ).

В организации фиксируют увеличение количества обращений потребителей с жалобами на недобросовестное оформление ценников.



Как говорится в письме СПРФ к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, жалобы поступают на шринкфляцию. Это уменьшение количества или веса товара, указание цены не за целую упаковку, а за отличный от массы продукта вес. Также покупатели отмечали выделение в ценнике "специальной" цены.

Шринкфляция позволяет бизнесу снижать издержки компаний при ограниченных возможностях повышать стоимость продукции. Однако это нередко вызывает негативную реакцию покупателей.

Например, появившиеся в 2019 году на полках российских магазинов куриные яйца в новых упаковках по 9 штук вместо 10 вызвали критику в социальных сетях.

Общественники предлагают обязать магазины указывать стоимость продукции в пересчете на стандартизированную единицу измерения, например за килограмм, литр или десяток. Также рекомендуется установить четкие требования к единообразию указываемых на ценниках цен и стоимостей.

Ранее сообщалось, что в России могут запретить торговым сетям устанавливать предельную наценку выше 15% на товары, которые им поставляют производители. Поправки предлагается внести в закон "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ". Как отметили депутаты, ФАС России регулярно выявляет необоснованное завышение цен в торговых сетях.