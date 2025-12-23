Глава МАГАТЭ Гросси может посетить Москву в 2026 году

Фото: ТАСС/EPA/ALEX HALADA

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси может в марте 2026 года посетить Москву. Об этом он сообщил во время пресс-конференции для журналистов.

"Мы будем в Москве совсем скоро. Возможно, в марте", – подчеркнул Гросси, отвечая на вопрос о посещении России.

До этого глава МАГАТЭ побывал в Калининграде. На выходе из аэропорта его ожидал кортеж из семи автомобилей представительского класса.

Во время этого визита Гросси провел переговоры с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым. По информации СМИ, основной темой их встречи стала ситуация вокруг Запорожской АЭС.