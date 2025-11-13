ТАСС: глава МАГАТЭ Гросси прибыл в Калининград

Фото: ТАСС/ЕРА/MAX SLOVENCIK

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл в Калининград для встречи с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Уточняется, что рейс F3 6571 из Марселя, на котором предположительно летел Гросси, приземлился в аэропорту "Храброво" в 17:34 по местному времени.

По данным источника, глава МАГАТЭ покинул здание терминала, минуя бизнес-зал. Его ожидал кортеж из семи автомобилей представительского класса.

Планируется, что Лихачев и Гросси встретятся 14 ноября. Основной темой их беседы станет ситуация вокруг Запорожской АЭС.

Станция была отключена от последней высоковольтной линии внешнего энергоснабжения "Днепровская" 23 сентября. Уточнялось, что отключение последней произошло в связи с огневым воздействием украинских военных.

10 октября стало известно, что ЗАЭС получает энергообеспечение с помощью резервных источников питания. Кроме того, Гросси сообщал, что на электростанции стартовал ремонт поврежденных линий электропередачи (ЛЭП).

После этого в "Росатоме" заявили о возможном возобновлении работы ЗАЭС. Однако решение о пуске еще не было принято.