Путин указал на попытки ВСУ наносить удары по территории Запорожской АЭС

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Украинские войска пытаются наносить удары по территории вокруг Запорожской АЭС. Об этом заявил Владимир Путин в рамках пленарной сессии "Валдая".

Российский лидер обратил внимание, что перед приездом гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси Киев обстрелял из артиллерии вышки электроснабжения станции. На фоне этого глава государства назвал подобные удары опасной игрой, упомянув возможность зеркального ответа.

"Слава богу, дела не доходит до ударов по самой атомной электростанции", – сказал глава государства.

По словам президента, ремонтные бригады не могут полноценно работать на Запорожской АЭС, поскольку станция находится в зоне досягаемости украинской артиллерии.

"Вопрос в том, чтобы привести в порядок эти сети. Сложность в том, что это находится, как вы поняли, в зоне досягаемости украинской артиллерии, они бьют по этим местам и фактически не дают подойти туда нашим ремонтным бригадам", – подчеркнул Путин.

При этом он уточнил, что электроснабжение станции надежно осуществляется при помощи генераторов, ситуация находится под контролем.

Кроме того, президент России напомнил, что украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) неоднократно подрывали ЛЭП, которые ведут к Курской и Смоленской АЭС, совершая террористические действия.

Ранее сотрудники МАГАТЭ подтвердили артобстрелы в районе станции 16 сентября. Несколько артиллерийских снарядов попали в район за пределами периметра ЗАЭС, примерно в 400 метрах от внеплощадочного хранилища дизельного топлива. В местах падения снарядов загорелись сухие растения. Кроме того, представители МАГАТЭ заявляли о звуках выстрелов из стрелкового оружия в районе ЗАЭС.

Гросси, в свою очередь, отмечал нестабильность ситуации на станции. Он указал, что в настоящее время ЗАЭС справляется с работой благодаря аварийным дизельным генераторам.

