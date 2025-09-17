МАГАТЭ подтвердило артобстрелы в районе ЗАЭС 16 сентября

Фото: ТАСС/Андрей Рубцов

Сотрудники Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), размещенные на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), слышали звуки артобстрела и видели черный дым над тремя участками в районе станции во вторник, 16 сентября. Об этом сообщил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Уточняется, что несколько артиллерийских снарядов попали в район за пределами периметра ЗАЭС, примерно в 400 метрах от внеплощадочного хранилища дизельного топлива. В местах падения снарядов загорелась сухая растительность. В данный момент все возгорания находятся под контролем.

Кроме того, представители МАГАТЭ заявили о звуках выстрелов из стрелкового оружия в районе ЗАЭС. Специалисты намерены обследовать районы падения снарядов, когда это позволит ситуация с безопасностью.

"Я неоднократно призывал к максимальной сдержанности военных вблизи атомных электростанций и делаю это снова сегодня. Это должно прекратиться, пока не стало слишком поздно", – подчеркнул Гросси.

16 сентября пресс-служба ЗАЭС сообщила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) из артиллерии обстреляли район топливных складов ЗАЭС. Радиационный фон на станции и прилегающей территории был в пределах нормы. Ситуацию взяли под контроль. Пострадавших среди персонала нет.

В пресс-службе ЗАЭС также отметили, что вспомогательные объекты станции, к которым относятся и топливные склады, конструктивно менее защищены по сравнению с корпусами реакторов.