11 сентября, 22:45Происшествия
Представитель ЗАЭС заявила, что регулярные атаки носят террористический характер
Фото: ТАСС/Александр Полегенько
Регулярные атаки на объекты у Запорожской АЭС (ЗАЭС) носят террористический характер, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям на станции Евгения Яшина.
По ее словам, каждый удар создает прямой риск нарушения ядерной безопасности. Учебный центр находится в 300 метрах от энергоблоков, атака по которым может привести к серьезным последствиям.
Ранее украинские военные нанесли удар по учебно-тренировочному центру ЗАЭС с помощью дронов. Атака затронула корпус "Г", в котором находится полномасштабный тренажер, используемый для подготовки оперативного персонала реакторных залов.
Предварительно, пострадавших нет. Информация о разрушениях уточняется.
Возгорание произошло на объекте охладительных систем ЗАЭС после обстрела со стороны ВСУ