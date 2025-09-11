Форма поиска по сайту

11 сентября, 22:45

Происшествия

Представитель ЗАЭС заявила, что регулярные атаки носят террористический характер

Фото: ТАСС/Александр Полегенько

Регулярные атаки на объекты у Запорожской АЭС (ЗАЭС) носят террористический характер, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям на станции Евгения Яшина.

По ее словам, каждый удар создает прямой риск нарушения ядерной безопасности. Учебный центр находится в 300 метрах от энергоблоков, атака по которым может привести к серьезным последствиям.

Ранее украинские военные нанесли удар по учебно-тренировочному центру ЗАЭС с помощью дронов. Атака затронула корпус "Г", в котором находится полномасштабный тренажер, используемый для подготовки оперативного персонала реакторных залов.

Предварительно, пострадавших нет. Информация о разрушениях уточняется.

Возгорание произошло на объекте охладительных систем ЗАЭС после обстрела со стороны ВСУ

происшествиярегионы

