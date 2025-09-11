ВСУ атаковали учебно-тренировочный центр ЗАЭС

Фото: ТАСС/Александр Полегенько

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали учебно-тренировочный центр Запорожской атомной электростанции с помощью беспилотников. Об этом сообщает телеграм-канал ЗАЭС.

Уточняется, что удар пришелся по корпусу "Г". В нем расположен уникальный полномасштабный тренажер, который используется для подготовки оперативного персонала реакторных залов.

По предварительной информации, среди сотрудников станции пострадавших нет. Информация о разрушениях уточняется.

"Радиационный фон на промышленной площадке ЗАЭС и прилегающей территории находится в пределах естественных фоновых значений и соответствует норме", – подчеркивается в сообщении.

Атака не нарушила режимы безопасной эксплуатации энергоблоков, а все системы станции продолжают функционировать в нормальном режиме.

Это не первая атака Украины на учебно-тренировочный центр ЗАЭС. Например, 6 сентября подобный удар был нанесен в 300 метрах от энергоблока. Тогда удалось избежать возгорания и критических нарушений.

При этом ранее из-за обстрела со стороны ВСУ около Запорожской АЭС произошло задымление, загорелась сухая трава. Сотрудники МЧС ликвидировали очаг возгорания. АЭС продолжила работу в прежнем режиме, радиационный фон вокруг станции и города Энергодара остался в норме.

