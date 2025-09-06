ВСУ нанесли удар по учебно-тренировочному центру ЗАЭС с помощью дронов

Фото: телеграм-канал "ЗАЭС. Официально"

ВСУ атаковали учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС с помощью дронов, сообщается в телеграм-канале энергостанции.

Удар нанесен в 300 метрах от энергоблока. В пресс-службе отметили, что удалось избежать возгорания и критических нарушений. Кроме того, не нарушены пределы и условия эксплуатации ЗАЭС, а радиационный фон в норме. АЭС работает в прежнем режиме.

В сообщении также указано, что удар пришелся по крыше корпуса Г. Этот центр является уникальным, поскольку в нем находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. Он критически важен для подготовки персонала.

Ранее из-за обстрела со стороны ВСУ около Запорожской АЭС произошло задымление, загорелась сухая трава. Губернатор региона Евгений Балицкий отмечал, что ситуация находится под контролем.

На место прибыли сотрудники МЧС, которые ликвидировали очаг возгорания. АЭС продолжил работу в прежнем режиме, радиационный фон вокруг станции и города Энергодара остался в норме.

