Задымление произошло около Запорожской АЭС после обстрела со стороны ВСУ

Фото: телеграм-канал "ЗАЭС. Официально"

Задымление началось около Запорожской АЭС из-за возгорания сухой травы после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал губернатор региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.

Он отметил, что ситуация находится под контролем и на месте работают сотрудники МЧС, ведется ликвидация очагов возгорания. В настоящий момент АЭС работает в прежнем режиме, а радиационный фон вокруг станции и города Энергодара в норме.

Балицкий призвал жителей Запорожской области сохранять спокойствие.

Ранее массированной атаке беспилотников подвергся Татарстан. Уточнялось, что дроны направлялись на промышленные объекты. Всего над республикой удалось ликвидировать девять БПЛА. Пострадавших и погибших не было.

Тем временем российские войска поразили предприятие украинского военно-промышленного комплекса (ВПК) и цеха производства беспилотников дальнего действия. Кроме того, в ходе слаженной работы были поражены склады с боеприпасами противника.

