Задымление произошло около Запорожской АЭС после обстрела со стороны ВСУ
Фото: телеграм-канал "ЗАЭС. Официально"
Задымление началось около Запорожской АЭС из-за возгорания сухой травы после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал губернатор региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.
Он отметил, что ситуация находится под контролем и на месте работают сотрудники МЧС, ведется ликвидация очагов возгорания. В настоящий момент АЭС работает в прежнем режиме, а радиационный фон вокруг станции и города Энергодара в норме.
Балицкий призвал жителей Запорожской области сохранять спокойствие.
Ранее массированной атаке беспилотников подвергся Татарстан. Уточнялось, что дроны направлялись на промышленные объекты. Всего над республикой удалось ликвидировать девять БПЛА. Пострадавших и погибших не было.
Тем временем российские войска поразили предприятие украинского военно-промышленного комплекса (ВПК) и цеха производства беспилотников дальнего действия. Кроме того, в ходе слаженной работы были поражены склады с боеприпасами противника.
