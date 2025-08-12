12 августа, 12:47Происшествия
Татарстан подвергся массированной атаке БПЛА
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Татарстан подвергся массированной атаке БПЛА, направленной на промышленные объекты, сообщили в пресс-службе главы республики.
В результате атаки погибших и пострадавших нет. Кроме того, производственные процессы не нарушены, предприятия работают в штатном режиме.
В свою очередь, в Минобороны РФ заявили, что силы ПВО ликвидировали над республикой 9 БПЛА киевского режима.
Ранее в министерстве обороны РФ сообщали, что в ночь на 12 августа силы ПВО перехватили и уничтожили 25 украинских беспилотников самолетного типа над двумя регионами России.
Большая часть была перехвачена в Ростовской области, над регионом сбили 22 БПЛА. Три беспилотника ликвидировали над Ставропольским краем.