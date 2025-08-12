12 августа, 07:33Происшествия
Силы ПВО за ночь сбили 25 беспилотников над регионами РФ
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Средства ПВО минувшей ночью перехватили и уничтожили 25 украинских беспилотников самолетного типа над двумя регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, большая часть дронов была перехвачена в Ростовской области – всего над регионом сбили 22 БПЛА. Еще три беспилотника были ликвидированы над Ставропольским краем.
Вражеские дроны были сбиты в Миллеровском районе Ростовской области. В результате воздушной атаки, предварительно, никто не пострадал, однако несколько домов получили различные повреждения.
Ранее два человека погибли в результате атаки вражеских БПЛА на одно из предприятий Тулы, еще трое получили ранения разной степени тяжести. Всех пострадавших госпитализировали.