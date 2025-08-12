Форма поиска по сайту

12 августа, 07:33

Происшествия

Силы ПВО за ночь сбили 25 беспилотников над регионами РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО минувшей ночью перехватили и уничтожили 25 украинских беспилотников самолетного типа над двумя регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, большая часть дронов была перехвачена в Ростовской области – всего над регионом сбили 22 БПЛА. Еще три беспилотника были ликвидированы над Ставропольским краем.

Вражеские дроны были сбиты в Миллеровском районе Ростовской области. В результате воздушной атаки, предварительно, никто не пострадал, однако несколько домов получили различные повреждения.

Ранее два человека погибли в результате атаки вражеских БПЛА на одно из предприятий Тулы, еще трое получили ранения разной степени тяжести. Всех пострадавших госпитализировали.

