Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Два человека погибли и трое ранены в Туле из-за атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев в своем телеграм-канале.

Глава региона рассказал, что силы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили 11 беспилотников. По его словам, в результате атаки на одно из предприятий Тулы погибли два человека, еще трое получили ранения разной степени тяжести.

Миляев заявил, что всех пострадавших госпитализировали. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Губернатор также принес искренние соболезнования родственникам погибших.

"Опасность атаки БПЛА все еще сохраняется. Будьте внимательны и осторожны", – предупредил глава Тульской области.

Ранее один человек погиб при падении БПЛА во дворе жилого дома в Саратовской области. Также в результате этой атаки были пострадавшие, которым оказывается вся необходимая медицинская помощь.

