Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Один человек погиб при падении БПЛА во дворе жилого дома в Саратовской области, сообщил глава региона Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

Также в результате происшествия есть пострадавшие. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Местные жители были эвакуированы. Пункт временного размещения организован в местной школе.

Ранее Бусаргин сообщил, что в результате атаки украинских дронов нар регион было повреждено промышленное предприятие. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

На фоне сообщений об атаке БПЛА приостановил работу аэропорт Саратова. Авиагавань временно не принимает и не выпускает самолеты.