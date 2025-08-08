Многоквартирный дом в окрестностях Сочи поврежден из-за атаки БПЛА

Фото: телеграм-канал Kub Mash

Окно одного из жилых домов было повреждено в Дагомысе из-за атаки БПЛА. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Сочи Андрей Прошунин.

В результате случившегося никто не пострадал. На месте задействованы специальные и экстренные службы.

Прошунин уточнил, что в городе продолжает работать система противовоздушной обороны (ПВО) России, которая занимается отражением атаки БПЛА.

Днем в пятницу, 8 августа, в аэропорту Сочи были введены временные ограничения из-за угрозы атаки БПЛА. Кроме того, гостей и местных жителей эвакуировали с городских пляжей в укрытия.

Спустя время мэр Сочи сообщил об отражении атаки БПЛА силами ПВО. В связи с этим все службы были приведены в состояние максимальной готовности, их работу координировал городской оперативный штаб.

Через некоторое время ограничения в аэропорту Сочи были отменены. За этот период на запасные аэродромы были направлены 17 самолетов. Мэр также заявлял, что инфраструктура города после атак дронов работала в штатном режиме.

Ближе к вечеру в городе была вновь объявлена угроза атаки БПЛА. На этом фоне в аэропорту Сочи вновь ввели временные ограничения, воздушная гавань не принимает и не отправляет самолеты. Меры направлены на обеспечение безопасности полетов воздушных судов.

