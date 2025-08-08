Временные ограничения в аэропорту Сочи сняты

Фото: 123RF/lightpoet

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) в аэропорту Сочи сняты. Об этом сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

"В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли 17 самолетов, выполнявших рейсы в Сочи", – говорится в сообщении.

Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Ограничения были введены в сочинском аэропорту в пятницу, 8 августа. Как отмечали в пресс-службе объекта, все службы будут готовы к работе после снятия ограничений. Авиакомпании, в свою очередь, проинформируют своих клиентов обо всех изменениях.

Позже оперштаб Краснодарского края сообщил об эвакуации людей с пляжей Сочи из-за угрозы атаки БПЛА. Мэр города Андрей Прошунин сообщал о работе ПВО. Всех отдыхающих просили пройти в укрытия, а сотрудники отелей провожали туристов в безопасные места.

При этом в другом аэропорту Кубани – в Геленджике – продолжают действовать временные ограничения на работу. Соответствующие меры также необходимы для обеспечения безопасности полетов.