08 августа, 11:46

Ограничения на полеты введены в аэропорту Геленджика

Фото: ТАСС/Николай Яковлев

В аэропорту Геленджика введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Об этом в своем телеграм-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, соответствующие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

В начале июля 2025 года Минтранс РФ объявил о возобновлении работы аэропорта Геленджика после трехлетнего перерыва. Возможность безопасного выполнения рейсов была подтверждена специалистами. В свою очередь, Росавиация сообщила, что уведомила российских эксплуатантов о параметрах работы аэропорта.

Первый рейс Москва – Геленджик, выполняемый авиакомпанией "Аэрофлот", вылетел 18 июля, его загрузка составила 95%. Цена на билеты на первый рейс начиналась от 17,8 тысячи рублей.

Прибывший из Москвы борт прошел через водную арку на стоянке № 5, расположенную в авиагавани. "Аэрофлот" намерен выполнять полеты в Геленджик 1 раз в день.

