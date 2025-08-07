Фото: 123RF/olgavolodina

Временные ограничения на полеты сняты в аэропорту Калуги. Об этом сообщила пресс-служба гавани.

Пассажирам рекомендовали отслеживать изменения в расписании на онлайн-табло аэропорта.

Меры были введены утром 7 августа. Гавань не принимала и не отправляла рейсы. Ограничения объяснялись необходимостью обеспечения безопасности полетов.

Аналогичные запреты также действовали и в аэропорту Волгограда. Однако спустя время гавань вернулась к штатному режиму работы.

Ранее сигнализация сработала на летевшем из Москвы в Сочи самолете, что не позволило безопасно продолжить полет.

Авиакомпания "Уральские авиалинии", выполнявшая рейс, объяснила, что инцидент произошел на борту воздушного судна Airbus A321. Экипаж принял решение увести лайнер на запасной аэродром.

