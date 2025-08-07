Форма поиска по сайту

07 августа, 08:33

Транспорт

Аэропорт Калуги приостановил работу

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Калуги. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

По его словам, меры необходимы для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

Ночью 7 августа аналогичные ограничения объявлялись в аэропорту Волгограда. Аэропорт временно не принимал и не отправлял самолеты. Однако утром гавань вернулась к штатному режиму работы.

Тем временем Россия предложила Монголии возобновить прекращенные во время пандемии коронавируса регулярные авиарейсы Улан-Батор – Москва – Берлин.

Министр дорожного и транспортного развития Монголии Борхуугийн Дэлгэрсайхан указал, что в настоящее время монгольские авиакомпании не осуществляют полеты в Россию. При этом российские авиакомпании летают в страну из Иркутска и Красноярска.

Он добавил, что Монголия может принимать у себя самолеты, принадлежащие только России, а не те, которые находятся в собственности третьей стороны.

