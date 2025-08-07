Россия предложила Монголии возобновить регулярные авиарейсы в Москву

Фото: depositphotos/nitinut380

Россия предложила Монголии возобновить прекращенные во время пандемии коронавируса регулярные авиарейсы Улан-Батор – Москва – Берлин. Об этом сообщил министр дорожного и транспортного развития Монголии Борхуугийн Дэлгэрсайхан, передает ТАСС.

Министр отметил, что сейчас монгольские авиакомпании не осуществляют полеты в Россию. Но российские авиакомпании летают в Монголию из Иркутска и Красноярска. В 2024 году "Аэрофлот" открыл новое направление в Улан-Батор на основании соглашения с красноярской авиакомпанией "Красавиа".

Также Дэлгэрсайхан подчеркнул, что Монголия может принимать у себя самолеты, принадлежащие только России. Страна не сможет принять воздушные судна, которые находятся в собственности третьей стороны.

Ранее "Аэрофлот" возобновил полеты из Москвы в Тегеран после снятия ограничений авиавластями Ирана. Рейс SU514 вылетел из московского аэропорта Шереметьево в аэропорт имени Имама Хомейни в 22:50 по московскому времени в среду, 6 августа.

Кроме того, Россия и Саудовская Аравия с 1 августа запустили регулярное авиасообщение. Первый рейс из Эр-Рияда прилетел во Внуково этим же числом. Перевозки осуществляет авиакомпания Flynas.