Первый рейс из Москвы в Тегеран после снятия ограничений вылетел из Шереметьево

Фото: 123RF/vkrupenkin

Авиакомпания "Аэрофлот" возобновила полеты из Москвы в Тегеран после снятия ограничений авиавластями Ирана, сообщает ТАСС.

Рейс SU514 вылетел из московского аэропорта Шереметьево в аэропорт имени Имама Хомейни в 22:50 по московскому времени в среду, 6 августа. Прибытие в аэропорт имени Имама Хомейни запланировано в 03:25 по местному времени. Время в пути составит около 4 часов.

Ранее ТАСС сообщил, что авиарейсы из Москвы в Тегеран были запланированы с 6 августа частотой раз в неделю по средам, а с 12 сентября – два рейса в неделю по средам и пятницам. Полеты будут выполняться на лайнерах Airbus A321.

Ограничения на перелеты в Тегеран были введены в июне 2025 года из-за начавшегося военного конфликта между Ираном и Израилем. Из-за ограничений "Аэрофлот" отменил все рейсы из Москвы в иранскую столицу до 1 августа.