"Аэрофлот" начал восстанавливать доступ в личные кабинеты пассажиров

Фото: 123RF/TEA

Авиакомпания "Аэрофлот" начала восстанавливать пассажирам доступ к их личным кабинетам после сбоя. Об этом РИА Новости рассказали в компании.

На данный момент, как заявил перевозчик, доступ к личному кабинету программы "Аэрофлот Бонус" временно ограничен из-за технических работ. В компании уточнили, что все данные пассажиров сохранены, утечек не было допущено.

Сейчас специалисты работают над тем, чтобы восстановить работу системы в кратчайшие сроки. При этом в "Аэрофлоте" отметили, что, несмотря на неполадки, участники программы могут воспользоваться ускоренной регистрацией в аэропортах и доступом в бизнес-залы без ограничений.

Однако участники программы смогут оформить премиальные авиабилеты, получить мили за перелеты, покупки и услуги банков-партнеров после завершения всех работ.

Сбой в системах "Аэрофлота", который затронул также аэропорт Шереметьево, произошел 28 июля. Причиной стала хакерская атака. Генпрокуратура России после произошедшего сообщила о возбуждении дела о неправомерном доступе к компьютерной информации.

Из-за сбоя в работе сервисов авиакомпании фиксировались проблемы, на фоне которых перевозчик отменил более 50 пар рейсов. Минтранс, Росавиация и "Аэрофлот" по этой причине организовали работу по пересадке части пассажиров на рейсы авиакомпаний "Россия" и "Победа". Восстановить программу полетов полностью удалось к 30 июля.

Руководитель одного из аналитических центров Владимир Ульянов предполагал, что хакерам, из-за которых произошел сбой, могли попасть данные, высылаемые человеком при оформлении билета – ФИО, паспортные и контактные сведения, а также информация по перелетам. При этом он считает, что платежные сведения россиян остались в безопасности.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя данную ситуацию, заявлял, что угроза хакерских атак сохраняется для всех крупных российских авиакомпаний.

