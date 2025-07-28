Часть пассажиров "Аэрофлота" пересадят на рейсы авиакомпаний "Россия" и "Победа"

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Минтранс, Росавиация и "Аэрофлот" организовали работу по пересадке части пассажиров на рейсы авиакомпаний "Россия" и "Победа". Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Кроме того, "Аэрофлот" использует собственные провозные емкости для минимизации возникших сложностей с выполнением плана рейсов.

"В настоящее время команда специалистов "Аэрофлота" работает над скорейшим восстановлением штатной работы сервисов", – говорится в сообщении.

Аэропорт Шереметьево также оказывает поддержку пассажирам. Во всех терминалах организовано круглосуточное информирование. Пассажирам доступна бесплатная питьевая вода, работают комнаты матери и ребенка, детские зоны, также круглосуточно и бесплатно отдельные залы принимают пассажиров с ограниченными возможностями здоровья.

Другие российские авиакомпании выполняют полеты по расписанию, все аэропорты страны принимают и отправляют рейсы.

Сбой в работе информационных систем "Аэрофлота" произошел в понедельник, 28 июля. В авиакомпании предупредили о неполадках в аэропорту Шереметьево. В результате "Аэрофлот" отменил почти 50 пар рейсов.

Спустя время стало известно, что причиной неполадок стала хакерская атака. В Генпрокуратуре России сообщили о возбуждении уголовного дела о неправомерном доступе к компьютерной информации.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что угроза хакерских атак сохраняется для всех крупных российских перевозчиков, которые оказывают услуги населению.