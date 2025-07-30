"Аэрофлот" полностью стабилизировал расписание полетов

Фото: 123RF/TEA

Авиакомпания "Аэрофлот" полностью стабилизировала расписание полетов после сбоя информационных систем. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Там уточнили, что во вторник, 29 июля, авиакомпания выполнила все намеченные рейсы, среди которых были 216 парных рейсов с вылетом из столицы и 73 рейса региональной программы.

На среду, 30 июля, в расписании "Аэрофлота" заявлен 241 парный рейс из Москвы и обратно, а также 73 рейса в регионах, добавили в пресс-службе.

В компании также отметили, что данные об актуальном расписании можно получить на сайтах "Аэрофлота" и аэропортов вылета.

Сбой в информационных системах авиакомпании произошел 28 июля, это затронуло аэропорт Шереметьево. Была организована работа по пересадке части пассажиров на рейсы авиакомпаний "Россия" и "Победа". Минтранс принял дополнительные меры для урегулирования ситуации.

Причиной масштабного сбоя стала хакерская атака. Генпрокуратура России сообщила о возбуждении уголовного дела о неправомерном доступе к компьютерной информации.