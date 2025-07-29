"Аэрофлот" возобновил выполнение программы полетов по расписанию

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Авиакомпания "Аэрофлот" с 10:00 вторника, 29 июля, выполняет программу полетов в рамках расписания. Об этом заявила пресс-служба перевозчика.

"На сегодняшний день к выполнению планируется 93% рейсов из Москвы и обратно по изначальному расписанию (216 парных рейсов из 233)", – говорится в сообщении.

В компании также уточнили, что до 10:00 проводились точечные отмены рейсов, после чего работа была стабилизирована. Также корректно функционирует и сайт авиакомпании, сбоев в системе бронирования билетов нет, добавили в пресс-службе.

Помимо этого, в "Аэрофлоте" отметили, что за понедельник, 28 июля, авиакомпания выполнила примерно 80% рейсов из запланированных полетов.

"Корректировки в расписании, включая отмены, в основном затронули рейсы из Москвы и обратно. Региональная часть программы выполнялась в полном объеме", – заключили в компании.

Сбой в информационных системах "Аэрофлота" произошел 28 июля, это затронуло аэропорт Шереметьево. Была организована работа по пересадке части пассажиров на рейсы авиакомпаний "Россия" и "Победа". Минтранс принял дополнительные меры для урегулирования ситуации.

Причиной масштабного сбоя стала хакерская атака. Генпрокуратура России сообщила о возбуждении уголовного дела о неправомерном доступе к компьютерной информации.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя эту ситуацию, сообщил, что угроза хакерских атак сохраняется для всех крупных российских авиакомпаний, которые оказывают услуги населению.

