ТАСС: "Аэрофлот" возобновит полеты из Москвы в Тегеран с 6 августа

Фото: depositphotos/Nordroden

"Аэрофлот" возобновит полеты из Москвы в столицу Ирана Тегеран с 6 августа, сообщает ТАСС.

По информации агентства, авиарейсы запланированы с 6 августа частотой раз в неделю по средам, с 12 сентября – два рейса в неделю по средам и пятницам. Вылет рейсов авиакомпании из Москвы в Тегеран запланирован в 22:50 по московскому времени из аэропорта Шереметьево, а прибытие в аэропорт имени имама Хомейни в 03:25 по местному времени.

Также отмечается, что время в пути составит примерно 4 часа. Полеты будут выполняться на лайнерах Airbus A321.

Ограничения на перелеты в Тегеран были введены Росавиацией в июне 2025 года из-за начавшегося военного конфликта между Ираном и Израилем. Из-за ограничений "Аэрофлот" отменил все рейсы из Москвы в иранскую столицу до 1 августа.

Ранее было запущено регулярное авиасообщение из Москвы в Саудовскую Аравию. Первый рейс из Эр-Рияда прилетел во Внуково в пятницу, 1 августа. Перелет осуществляла авиакомпания Flynas. Компания сможет выполнять рейсы 4 раза в неделю до конца текущей весенне-летней навигации на самолетах Airbus A320/330.