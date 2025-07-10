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10 июля, 10:41

Транспорт

Самолеты "Аэрофлота" не будут летать из Москвы в Тегеран до августа

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Все рейсы "Аэрофлота" из Москвы в Тегеран отменены до 1 августа, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Расписание самолетов скорректировали из-за продления ограничений в аэропорту столицы Ирана. Ранее они действовали до 10 июля. Их ввели в связи с боевыми действиями между Ираном и Израилем.

"Аэрофлот" в связи с вынужденной отменой рейсов предложил своим пассажирам возврат денег за билеты. Сотрудники компании также смогут переоформить билеты на более поздние даты.

Конфликт между Израилем и Ираном вошел в острую фазу 13 июня, когда ЦАХАЛ ударил по территории Тегерана. В ответ войска Ирана также атаковали объекты противника.

Позднее к конфликту двух стран присоединились США, ударив по объектам Ирана. Затем страны смогли прийти к соглашению о перемирии.

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