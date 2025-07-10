10 июля, 10:41Транспорт
Самолеты "Аэрофлота" не будут летать из Москвы в Тегеран до августа
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Все рейсы "Аэрофлота" из Москвы в Тегеран отменены до 1 августа, сообщили в пресс-службе авиакомпании.
Расписание самолетов скорректировали из-за продления ограничений в аэропорту столицы Ирана. Ранее они действовали до 10 июля. Их ввели в связи с боевыми действиями между Ираном и Израилем.
"Аэрофлот" в связи с вынужденной отменой рейсов предложил своим пассажирам возврат денег за билеты. Сотрудники компании также смогут переоформить билеты на более поздние даты.
Конфликт между Израилем и Ираном вошел в острую фазу 13 июня, когда ЦАХАЛ ударил по территории Тегерана. В ответ войска Ирана также атаковали объекты противника.
Позднее к конфликту двух стран присоединились США, ударив по объектам Ирана. Затем страны смогли прийти к соглашению о перемирии.