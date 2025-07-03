"Аэрофлот" отменил рейсы между Москвой и Тегераном до 10 июля

Фото: 123RF/ruslanshramko

Авиакомпания "Аэрофлот" отменила рейсы между Москвой и Тегераном до 10 июля, сообщает пресс-служба перевозчика.

Такое решение было принято из-за того, что Иран продлил ограничения в своем столичном аэропорту. Пассажирам предложили оформить вынужденный возврат билетов либо переоформить посадочные талоны на более поздние даты.

Ограничения в Иране связаны с конфликтом с Израилем. Он обострился 13 июня, когда Тель-Авив ударил по территории Тегерана, а в ответ последний атаковал объекты первого. Затем США нанесли ракетные удары по иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане.

Американский лидер Дональд Трамп сообщал, что все цели были достигнуты, а вскоре заявил, что стороны согласились на прекращение огня. В МИД Ирана уточняли, что ядерные объекты в Фордо получили серьезный урон, но точная картина неясна.

