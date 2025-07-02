Глава МИД Ирана признал значительный урон ядерным объектам от ударов США

Фото: 123RF/bornamir

Ядерные объекты в Фордо получили значительный урон в результате ударов США. Однако точная картина случившегося пока неясна, сообщает Life.ru со ссылкой на главу МИД Ирана Аббаса Аракчи.

"Никто точно не знает, что произошло в Фордо. При этом на данный момент мы знаем, что объекты были серьезно и сильно повреждены. Организация по атомной энергии Исламской Республики Иран в настоящее время проводит оценку и анализ", – указал он в беседе с CBS News.

По словам главы ведомства, правительство страны определит последующие шаги, когда получит итоговый доклад о разрушениях. После этого власти решат вопрос о возможном возобновлении работы объектов.

При этом министр напомнил, что согласно указу верховного лидера Ирана Али Хаменеи, создание и использование ядерного оружия в оборонной стратегии республики запрещено.

Конфликт между Ираном и Израилем обострился 13 июня, когда израильские силы ударили по иранской территории, а в ответ Тегеран атаковал Тель-Авив.

После этого США нанесли ракетные удары по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. По словам американского лидера Дональда Трампа, все цели операции были достигнуты.