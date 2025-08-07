Ограничения на полеты сняты в аэропорту Волгограда

Фото: depositphotos/Chalabala

Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Волгограда, сообщил представитель Росавиации Артем Коренко в своем телеграм-канале.

Временный запрет на использование воздушного пространства действовал для обеспечения безопасности полетов. Ограничения были введены в ночь на 7 августа. За это время на запасной аэродром ушел один самолет с рейсом до Волгограда.

Между тем Россия и Саудовская Аравия с 1 августа запустили регулярное авиасообщение. Первый рейс из Эр-Рияда во Внуково выполнила авиакомпания Flynas. Перевозчик сможет выполнять рейсы 4 раза в неделю на самолетах Airbus A320/330 до конца текущей весенне-летней навигации, то есть до 25 октября.

По данным Минтранса, запустить регулярное авиасообщение между двумя странами удалось благодаря трехлетней работе министерства, Росавиации, а также коллег из Саудовской Аравии при поддержке Совфеда и Генпрокуратуры.