Путин присвоил аэропорту Иваново имя маршала Василевского

Фото: телеграм-канал "Аэропорт Иваново"

Владимир Путин присвоил аэропорту Иваново имя маршала Советского Союза Александра Василевского. Соответствующий документ был размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Согласно информации на сайте правительства Ивановской области, предварительно в регионе прошло общественное обсуждение. В перечень выдающихся земляков для рассмотрения их имен на присвоение авиагавани также включили маршала авиации Семена Жаворонкова и генерал-полковника артиллерии, Героя Советского Союза Николая Хлебникова.

По результатам народного голосования Василевский набрал 72,8%.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что жители Волгограда готовы к переименованию города в Сталинград. При этом Путин подчеркнул, что в вопросе переименования ориентируется на мнение большинства граждан региона.

Общественное движение "Ветераны России" также призвало вернуть Волгограду название Сталинград. По мнению общественников, необходимость возвращения к данному вопросу связана с восстановлением исторической справедливости.

