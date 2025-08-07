Форма поиска по сайту

Новости

Новости

01:42

Транспорт

Временные ограничения введены в аэропорту Волгограда

Фото: 123RF/dmitrimaruta

Временные ограничения на работу введены в аэропорту Волгограда, сообщил сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Аэропорт временно не принимает и не отправляет самолеты.

Ранее, 4 августа, аналогичные ограничения уже вводились в аэропорту Волгограда. Однако через несколько часов воздушная гавань вернулась к работе в штатном режиме.

Также ночью 3 августа ограничения коснулись авиагавань Сочи. Но вскоре аэоропорт возобновил прием и выпуск самолетов.

транспортрегионы

