01:42Транспорт
Временные ограничения введены в аэропорту Волгограда
Фото: 123RF/dmitrimaruta
Временные ограничения на работу введены в аэропорту Волгограда, сообщил сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Аэропорт временно не принимает и не отправляет самолеты.
Ранее, 4 августа, аналогичные ограничения уже вводились в аэропорту Волгограда. Однако через несколько часов воздушная гавань вернулась к работе в штатном режиме.
Также ночью 3 августа ограничения коснулись авиагавань Сочи. Но вскоре аэоропорт возобновил прием и выпуск самолетов.