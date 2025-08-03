Аэропорт Сочи возобновил работу

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Ограничения на прием и выпуск авиарейсов сняты в аэропорту Сочи. Об этом сообщается в телеграм-канале воздушной гавани.

В данный момент формируется расписание для прибытия и обслуживания всех рейсов, также готовится расписание работы с учетом вынужденных изменений.

"Совместно с авиакомпаниями, мы делаем все возможное для скорейшей стабилизации регулярного расписания, но для этого понадобится 1–2 дня", – добавили в аэропорту.

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Сочи в ночь на 3 августа на фоне угрозы атаки БПЛА. Подобные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

В результате атаки беспилотников на нефтебазе в Адлерском районе Сочи произошло возгорание резервуара с топливом. К тушению огня привлечены 127 человек и 35 единиц техники. Кроме того, обломки сбитого дрона зацепили строения в гаражном кооперативе на улице Авиационной.