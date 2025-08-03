Временные ограничения введены в аэропорту Сочи

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Временные ограничения введены на работу аэропорта Сочи для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщается в телеграм-канале воздушной гавани.

Все службы аэропорта готовы к работе после снятия ограничений. Обо всех изменениях авиакомпании проинформируют своих пассажиров.

"Просим всех с уважением относиться к окружающим, и не занимать сидения вещами и багажом, уступать места пожилым, женщинам и детям", – говорится в сообщении авиагавани.

Ранее минтранс РФ провел переговоры с авиавластями Турции с участием авиакомпании Turkish Airlines по проблеме с недоставкой багажа российских туристов. Турецкая сторона заверила, что ситуация будет исправлена. Минтранс, Росавиация и аэропорт Внуково держат ситуацию под контролем.

Россия и Саудовская Аравия с 1 августа запустили регулярное авиасообщение. Авиакомпания Flynas сможет выполнять рейсы 4 раза в неделю до конца текущей весенне-летней навигации (25 октября), на самолетах Airbus A320/330.