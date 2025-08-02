Аэропорт Внуково предупредил о задержке багажа с рейса Стамбул – Москва

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Аэропорт Внуково предупредил в своем телеграм-канале пассажиров рейса TK-415, следующего из Стамбула в Москву, о задержке доставки 53 мест багажа.

По данным авиагавани, основную часть багажа доставят дополнительным рейсом TK-411. Он прибудет во Внуково 2 августа в 22:28 по московскому времени.

Также прилетевших в Москву граждан предупредили, что сведения о порядке выдачи багажа можно узнать в аэропорту у представителей авиакомпании или по номеру 8 (495) 436-77-60, который работает круглосуточно.

Ранее СМИ сообщали о потере багажа пассажиров, прилетевших из Турции в Москву и Санкт-Петербург рейсами Turkish Airlines. Согласно сообщению, пострадали более чем тысяча российских туристов. При этом компания не называла точных дат возвращения вещей.

Спустя время Минтранс РФ обсудил данную тему с Turkish Airlines и авиавластями Турции. По данным ведомства, последние обязались исправить ситуацию в ближайшее время.