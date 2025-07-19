Росавиация проверит Turkish Airlines на нарушение прав пассажиров на рейсах

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Сотрудники Росавиации проверяют инцидент с работой авиакомпании Turkish Airlines на предмет обслуживания и соблюдения прав пассажиров задержанных или отмененных рейсов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

По информации СМИ, в московском аэропорту Внуково задержался рейс в турецкий Бодрум. При этом представитель авиакомпании Turkish Airlines даже не вышел к пассажирам. Им также не предоставили еду, воду и временное размещение в отеле. Пассажиры при этом не могут отказаться от перелета, поскольку им не возвращают багаж.

Росавиация проверяет данную информацию, а также все обстоятельства инцидента. В адрес руководства авиакомпании уже готовится уведомление о недопустимости нарушений прав пассажиров на российских рейсах.

"Обсуждается возможность сокращения числа рейсов, выполняемых турецким перевозчиком сверх договоренностей между авиационными властями двух стран", – написал Кореняко в своем телеграм-канале.