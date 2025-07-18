Первый рейс Москва – Геленджик вылетел после трехлетнего перерыва

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Первый рейс Москва – Геленджик, выполняемый авиакомпанией "Аэрофлот", вылетел после трехлетнего перерыва, передает РИА Новости.

Загрузка самолета составила 95%, из 183 мест были заняты 175. Пассажиры окажутся в пункте назначения примерно через 4 часа после взлета. Цена на билеты на первый рейс начиналась от 17,8 тысячи рублей.

Перевозчик планирует выполнять рейсы в Геленджик один раз в день. По два отправления в день "Аэрофлот" будет назначать с 1 августа, а с 8-го числа из Москвы будут вылетать три самолета.

В начале июля Минтранс РФ объявил о возобновлении работы аэропорта Геленджика. Возможность безопасного выполнения рейсов была подтверждена специалистами. В свою очередь, Росавиация сообщила, что уведомила российских эксплуатантов о параметрах работы аэропорта. Перелеты будут выполняться на узкофюзеляжных лайнерах Airbus A320.