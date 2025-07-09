Аэропорт Геленджика возобновит работу 10 июля

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Аэропорт Геленджика готовится возобновить работу, сообщили в телеграм-канале Минтранса России.

В ближайшее время планируется открытие аэропорта для выполнения внутренних рейсов. В ведомстве подчеркнули, что возможность безопасного выполнения рейсов подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД.

Росавиация сообщила, что уведомила российских эксплуатантов о параметрах работы аэропорта. Авиагавань готова к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля. Регулярные рейсы могут выполняться с 08:30 до 20:00 по московскому времени.

В частности, "Аэрофлот" возобновит регулярные рейсы из Москвы в Геленджик 18 июля, следующие самолеты полетят 20 и 23-го числа, билеты можно купить с 9-го. Рейсы будут выполняться в классах эконом и бизнес.

Компания указала, что с 25 июля самолеты будут летать каждый день. С 6 августа добавится второй рейс в день, с 8 августа и до середины сентября он будет выполняться ежедневно.

Новый аэровокзал был построен в Геленджике в 2021 году и позволил в два раза нарастить пропускную способность аэропорта. С 2022 года авиагавань в числе 11 аэропортов юга России не принимала самолеты по соображениям безопасности.

Работы по обновлению инфраструктуры гавани завершатся до конца 2025 года, уточнили в сообщении.

"Безопасность полетов и комфорт пассажиров остаются нашими главными приоритетами", – подчеркнули в министерстве.

На фоне открытия аэропорта туристический поток в Геленджик может вырасти в 1,5–2 раза, рассказали ТАСС в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Там уточнили, что открытие авиагавани может стимулировать спрос на курорт. Однако для этого цены на авиабилеты должны быть на уровне или ниже, чем цены в Сочи, подчеркнули в АТОР.

Первым аэропортом, который возобновил работу после введения временных ограничений в связи с соображениями безопасности, стал аэропорт в Элисте. 28 мая 2024 года состоялся рейс в подмосковный Жуковский.

По информации Минтранса, за первое полугодие аэропорт обслужил около 29 тысячи человек, было выполнено 324 рейса.