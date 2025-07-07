Аксенов сообщил о готовности открыть аэропорт Симферополя

Фото: телеграм-канал "Росавиация"

Международный аэропорт Симферополя немедленно начнет работу, если такое распоряжение поступит от Владимира Путина. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в ходе встречи с руководителем Росавиации Дмитрием Ядровым, сообщила пресс-служба агентства.

По словам Ядрова, несмотря на временное закрытие, аэропорту продолжают уделять должное внимание. Он отметил, что прорабатываются вопросы по поддержке воздушной гавани и дальнейшему развитию. Глава Росавиации назвал это важным, поскольку самолеты всегда будут играть ключевую роль как для местных жителей, так и гостей полуострова.

"Экономика Крыма не стоит на месте, поэтому, уверен, после открытия пассажиропоток симферопольского аэропорта превысит прежние рекордные показатели", – подчеркнул глава Росавиации.

В своем телеграм-канале Аксенов пояснил, что в аэропорту Симферополя проводятся все необходимые работы по его содержанию. Сотрудники постоянно повышают уровень квалификации, проходя практику в других российских авиагаванях.

"Команда здесь собралась профессиональная, решение любых проблемных вопросов, даже самых сложных, ей по плечу", – добавил он.

Ранее в пресс-службе компании "Аэродинамика" рассказали, что краснодарские аэропорты продолжают поддерживать укомплектованность кадрового состава и проводить тренировки сотрудников, чтобы поддерживать готовность к открытию после соответствующего решения.

Так организация прокомментировала информацию о том, что компании, обслуживающие воздушные хабы, опубликовали вакансии в закрытых аэропортах Анапы, Краснодара, Геленджика, Сочи, Симферополя и Ростова-на-Дону.