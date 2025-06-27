Росавиация отменила запрет на полеты над Ираком, Ираном и Иорданией

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Запрет на полеты в воздушном пространстве Ирака, Ирана и Иордании для российских авиакомпаний снят. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

"Специалисты агентства продолжают мониторинг за работой воздушного транспорта в регионе. В случае изменения ситуации информация будет оперативно доведена до авиакомпаний", – говорится в публикации.

По данным онлайн-табло, Россия и Иран уже возобновили авиасообщение, которое было прервано из-за закрытия воздушного пространства Исламской Республики. Самолет авиакомпании Mahan Air вылетел из Мешхеда и приземлился в Москве 27 июня в 10:12 по московскому времени. Время в пути составило 4 часа 12 минут. В обратную сторону борт вылетел в 12:02, в настоящее время он находится в пути.

Воздушное пространство Ирана было закрыто с 13 июня после того, как Израиль нанес удары по ядерным объектам республики. Иран ответил на атаку, после чего страны продолжили обмениваться ударами по военным и инфраструктурным объектам.

В связи с обострением ирано-израильского конфликта Росавиация вводила запрет на полеты над Иорданией, Ираком и Ираном.

В среду, 25 июня, иранское правительство разрешило совершать международные и внутренние рейсы в восточной части страны. В список аэропортов, получивших разрешение отправлять и принимать самолеты, вошли авиагавани в следующих городах: Боджнурд, Сабзевар, Мешхед, Бирдженд, Заболь, Захедан, Сараван, Чабахар, Ираншахр, Серахс, Гонабад, Джирофт и Джаск.