Власти Ирана частично открыли воздушное пространство республики

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Правительство Ирана разрешило совершать международные и внутренние рейсы в восточной части страны. Об этом сообщил официальный представитель министерства дорог и городского развития республики Маджид Ахаван, его слова приводит телеканал IRIB.

В список аэропортов, получивших разрешение отправлять и принимать самолеты, вошли воздушные гавани в следующих городах: Боджнурд, Сабзевар, Мешхед, Бирдженд, Заболь, Захедан, Сараван, Чабахар, Ираншахр, Серахс, Гонабад, Джирофт и Джаск.

При этом Ахаван добавил, что запрет на работу аэропортов в южных, северных и западных городов Ирана будет сохраняться до дальнейшего уведомления.

Ранее Росавиация продлила запрет на полеты над Иорданией, Ираком и Ираном. Помимо этого, российским перевозчикам запрещено выполнять полеты в или из аэропортов Ирана. Меры будут действовать до 02:59 4 июля.