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25 июня, 14:15

Транспорт

Прямое авиасообщение Тель-Авива и Москвы возобновятся с 1 июля

Прямое авиасообщение Тель-Авива и Москвы возобновятся с 1 июля

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Прямые регулярные авиарейсы из Тель-Авива в Москву возобновятся с 1 июля. Об этом заявила крупнейшая авиакомпания Израиля "Эль Аль". После объявления перемирия на Ближнем Востоке воздушное пространство для гражданских самолетов уже открыли не только Иран и Израиль, но и соседние страны.

Однако в Росавиации с отменой ограничений пока не спешат. В обновленных указаниях ведомства говорится, что российским авиакомпаниям запрещено выполнять полеты из аэропортов Израиля и Ирана.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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