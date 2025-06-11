"Мой район. Новости": в Пресненском районе открылась школа блогинга для старшего поколения

В Пресненском районе Москвы начались занятия в школе блогинга для участников проекта "Московское долголетие". На курсах учат создавать и развивать собственные блоги, писать тексты, настраивать страницы и делиться личным опытом. Начать можно с самого простого – нужен лишь смартфон.

Занятия проходят в офлайн-формате в трех центрах: на Пресненском Валу, Каширском проезде и Рублевском шоссе. После окончания курсов слушателям продолжат помогать преподаватели и аккаунт-менеджеры.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".