10 июня, 14:15Общество
Синоптики рассказали, почему в столице похолодало
В столицу вернулась прохлада. Во вторник, 10 июня, воздух прогреется максимум до 23 градусов, а к выходным станет еще прохладнее – местами до 16.
По словам синоптиков, на погоду в Москве влияют воздушные массы с северо-запада и Скандинавии. Плотная облачность не пропускает солнечные лучи, из-за чего дневная температура понижается. В ближайшие дни в городе сохранятся типичные погодные колебания для московского лета – возможны дожди, грозы и ветер.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.