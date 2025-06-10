Синоптики рассказали, почему в столице похолодало

В столицу вернулась прохлада. Во вторник, 10 июня, воздух прогреется максимум до 23 градусов, а к выходным станет еще прохладнее – местами до 16.

По словам синоптиков, на погоду в Москве влияют воздушные массы с северо-запада и Скандинавии. Плотная облачность не пропускает солнечные лучи, из-за чего дневная температура понижается. В ближайшие дни в городе сохранятся типичные погодные колебания для московского лета – возможны дожди, грозы и ветер.

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