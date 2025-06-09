Улицы в центре Москвы перекроют 11 июня

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09 июня, 19:15

Мэр Москвы

Сергей Собянин наградил выдающихся москвичей в преддверии Дня России

Сергей Собянин наградил выдающихся москвичей в преддверии Дня России

Собянин сообщил об открытии модернизированного корпуса больницы имени Иноземцева

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Сергей Собянин рассказал, как прошла первая неделя "Лета в Москве"

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Сергей Собянин поздравил социальных работников с профессиональным праздником

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В преддверии Дня России Сергей Собянин по традиции вручил государственные и городские награды. В списке награжденных было много выдающихся московских врачей, деятелей искусства и архитектуры, а также инженеров и других специалистов, которые отвечают за безопасность и комфорт горожан.

За большой личный вклад в развитие столицы эти люди были удостоены медалей и орденов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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