Сергей Собянин наградил выдающихся москвичей в преддверии Дня России

В преддверии Дня России Сергей Собянин по традиции вручил государственные и городские награды. В списке награжденных было много выдающихся московских врачей, деятелей искусства и архитектуры, а также инженеров и других специалистов, которые отвечают за безопасность и комфорт горожан.

За большой личный вклад в развитие столицы эти люди были удостоены медалей и орденов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.