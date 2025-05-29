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29 мая, 12:15

Мэр Москвы

Сергей Собянин открыл шесть специализированных центров для лечения детей

Сергей Собянин открыл шесть специализированных центров для лечения детей

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В Москве начали работу шесть специализированных центров лечения для детей с хроническими заболеваниями сердца и желудочно-кишечного тракта. Их открыл Сергей Собянин в преддверии Дня защиты детей. Один из центров расположен в Морозовской больнице.

По словам мэра, в столице формируют единый каркас детского здравоохранения. За последние годы построено около 50 современных зданий – это новые детские поликлиники, больницы и перинатальные центры. Сейчас к центрам прикреплено уже более 4 тысяч детей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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