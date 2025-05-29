Сергей Собянин открыл шесть специализированных центров для лечения детей

В Москве начали работу шесть специализированных центров лечения для детей с хроническими заболеваниями сердца и желудочно-кишечного тракта. Их открыл Сергей Собянин в преддверии Дня защиты детей. Один из центров расположен в Морозовской больнице.

По словам мэра, в столице формируют единый каркас детского здравоохранения. За последние годы построено около 50 современных зданий – это новые детские поликлиники, больницы и перинатальные центры. Сейчас к центрам прикреплено уже более 4 тысяч детей.

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