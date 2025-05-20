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20 мая, 12:30

Технологии

Роботизированную систему внедрили в столичной больнице № 31

Роботизированную систему внедрили в столичной больнице № 31

Столичные врачи начали использовать робота-ортопеда для проведения эндопротезирования

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В городской клинической больнице № 31 имени академика Савельевой начала работу роботизированная система для эндопротезирования коленных суставов. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Робот оснащен интеллектуальной навигационной станцией, которая создает 3D-модель коленного сустава и анализирует состояние связок пациента. Это позволяет точно позиционировать имплант и сбалансировать сустав. С помощью робота-ортопеда врачи уже успешно провели более 30 операций.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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