Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 ноября, 14:15

Новости

12 перинатальных центров Москвы оборудовали реанимации видеонаблюдением за новорожденными

12 перинатальных центров Москвы оборудовали реанимации видеонаблюдением за новорожденными

Собянин рассказал, что мамам новорожденных стала доступна видеотрансляция из реанимации

Сергей Собянин поздравил жительниц Москвы с Днем матери

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 23 ноября

Круизные теплоходы приняли более 370 тыс пассажиров в Москве с весны этого года

Собянин сообщил, что спортивные учреждения получили почти 226 тыс "квадратов" недвижимости

Завершена реставрация фасадов здания Горного института МИСиС

Благотворительный фестиваль "Город неравнодушных" пройдет в Москве 7 и 8 декабря

Новости часа: до конца 2025 года в Москву поступят еще 10 речных электросудов

Новости часа: В Москве завершается строительство еще двух медицинских центров

Сергей Собянин сообщил, что в нескольких столичных перинатальных центрах за кроватями новорожденных детей в реанимационном отделении могут следить мамы с помощью системы видеонаблюдения. Такую возможность предоставили в 12 столичных детский стационарах, роддомах и перинатальных центрах.

Данную услугу смогут получить матери с помощью электронной медицинской карте на mos.ru и в мобильном приложении "ЕМИАС. ИНФО". Для подключения нужно обратиться к заведующему отделением или лечащему врачу, который принимает решение о старте трансляции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквымедицинаобществовидеоРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика