12 перинатальных центров Москвы оборудовали реанимации видеонаблюдением за новорожденными

Сергей Собянин сообщил, что в нескольких столичных перинатальных центрах за кроватями новорожденных детей в реанимационном отделении могут следить мамы с помощью системы видеонаблюдения. Такую возможность предоставили в 12 столичных детский стационарах, роддомах и перинатальных центрах.

Данную услугу смогут получить матери с помощью электронной медицинской карте на mos.ru и в мобильном приложении "ЕМИАС. ИНФО". Для подключения нужно обратиться к заведующему отделением или лечащему врачу, который принимает решение о старте трансляции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

