Сергей Собянин открыл флагманский центр больницы имени Буянова

В районе Царицыно открылся новый флагманский центр экстренной помощи на базе городской больницы имени Буянова. На открытии центра Сергей Собянин отметил, что теперь экстренная помощь станет еще более доступной и современной для миллионов москвичей.

Новый корпус способен принимать до 200 пациентов в сутки. Здесь размещены девять современных операционных, включая гибридную – для проведения сложных операций с участием команд разных профилей. На территории центра также построена вертолетная площадка для санитарной авиации.

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