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23 апреля, 10:30

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В Москве привели в порядок 78 набережных к началу навигации

В Москве привели в порядок 78 набережных к началу навигации

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Столичные набережные подготовили к открытию навигационного сезона. Как сообщил заместитель мэра Петр Бирюков, работы начались с установлением положительных дневных температур.

Всего в порядок привели 78 набережных, включая центральные – Кремлевскую, Фрунзенскую, Котельническую, Крымскую и Пречистенскую.

Там очистили и промыли гранитные парапеты, обновили спуски к воде и тротуары, а также покрасили чугунные ограждения. Летом благоустройство продолжится – на отдельных участках проведут работы по восстановлению гранитной облицовки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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