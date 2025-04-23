В Москве привели в порядок 78 набережных к началу навигации

Столичные набережные подготовили к открытию навигационного сезона. Как сообщил заместитель мэра Петр Бирюков, работы начались с установлением положительных дневных температур.

Всего в порядок привели 78 набережных, включая центральные – Кремлевскую, Фрунзенскую, Котельническую, Крымскую и Пречистенскую.

Там очистили и промыли гранитные парапеты, обновили спуски к воде и тротуары, а также покрасили чугунные ограждения. Летом благоустройство продолжится – на отдельных участках проведут работы по восстановлению гранитной облицовки.

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