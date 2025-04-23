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23 апреля, 07:00

Транспорт

В России начали продавать ОСАГО с покрытием для Белоруссии

В России начали продавать ОСАГО с покрытием для Белоруссии

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С 23 апреля в России стартовала продажа новых полисов ОСАГО, которые будут действовать не только на территории страны, но и в Белоруссии. Точная стоимость будет определяться индивидуально страховыми компаниями.

В случае ДТП на территории Белоруссии пострадавшим нужно будет обращаться в местное бюро по транспортному страхованию. Выплаты осуществит белорусская сторона, а затраты затем компенсирует российский страховщик.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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